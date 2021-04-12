EVİNİN ALTINDAN HAZİNE ÇIKTI!
EVİNİN ALTINDAN HAZİNE ÇIKTI!
0
MEHTAP AR HAYATINI KAYBETTİ
MEHTAP AR HAYATINI KAYBETTİ
0
ENGELLİ KEDİLERE HAYAT VERİYORLAR
ENGELLİ KEDİLERE HAYAT VERİYORLAR
0
YENİ KRİZ: AKIL SAĞLIĞI
YENİ KRİZ: AKIL SAĞLIĞI
0

Arabasını tamir etmek isterken öldü!

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Dereli köyünde, Hüseyin Özkaya (59) kontrol etmek istediği otomobilinin altındayken, krikonun boşalması sonucu sıkıştı. ağır yaralanan Özkaya, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti

Arabasını tamir etmek isterken öldü!
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:24

Dereli köyünde oturan Hüseyin Özkaya, muayene zamanı yaklaşan otomobilini kriko ile yükselterek altına girdi ve kontrol etmek istedi. Kısa süre sonra krikonun boşalması sonucu Özkaya aracın altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla aracın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Özkaya, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #ölüm #araba ölüm
Önceki Haber
Küçük çocuğun şüpheli ölümü. Bahçede oyun oynarken...
Sonraki Haber
Arabasını tamir etmek isterken öldü!
Küçük çocuğun şüpheli ölümü. Bahçede oyun oynarken...
Küçük çocuğun şüpheli ölümü. Bahçede oyun oynarken...
0
Kız arkadaşından ayrıldı, canına kıydı!
Kız arkadaşından ayrıldı, canına kıydı!
0
Manisa'da feci kaza: 3 kişi öldü!
Manisa'da feci kaza: 3 kişi öldü!
0
Fildişi Sahili'nden gelin getirdi. Çeviri programları aracılığı ile konuşuyorlar
Fildişi Sahili'nden gelin getirdi. Çeviri programları aracılığı ile konuşuyorlar
0
Nesli tükenmekte olan Karakulak ölü bulundu!
Nesli tükenmekte olan Karakulak ölü bulundu!
0
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su skandalı devam ediyor
Kelebekler Vadisi'nde kaçak su skandalı devam ediyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.