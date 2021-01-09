Araç gölete uçtu: 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı

Acıpayam'da hafif ticari araçla baraj göletine uçan ve suda kaybolan 2 arkadaştan birinin cesedin ulaşıldı

Kaza saat 00.30 civarında Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 5 arkadaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç Alaattin Baraj Göleti'ne giden yolda kontrolden çıktı. Araç daha sonra da gölete uçtu. Araçta bulunan 5 kişiden 3'ü kendi imkanları ile sudan çıkarken, 2 kişi ise suda kayboldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ekipleri sevk edildi. Kurtulan 3 kişi ambulansla hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken, sudaki kayıp iki kişiyi ise arama çalışmaları başladı.

Karanlıkta suyun dibinde arama yapamayan ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı. Çalışmada ilk olarak araca ulaşıldı, ancak aracın boş olduğu görüldü. Ekipler saat 10.00 sıralarında da kayıp isimlerden Mehmet Erkan'ın cesedine ulaştı. Kayıp olan Yusuf Konar için ise arama çalışmaları sürüyor.