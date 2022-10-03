OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
0
MERVE BOLUĞUR EVLENDİ
MERVE BOLUĞUR EVLENDİ
0
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
0
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
0

Arazi meselesi yüzünden yengesini öldürüp, intihar etti!

Arazi meselesi yüzünden yengesini öldürüp, intihar etti!
03 Ekim 2022 Pazartesi 09:04

Muğla Seydikemer'de 29 yaşındaki Hasan Türkmen, arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden ayrılan Türkmen intihar etti

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen'e  ateş etti. Döne Türkmen vücuduna isabet eden saçmalarla vurularak yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİLOMETRE SONRA İNTİHAR ETTİ

Jandarma yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen'i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile kendisine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #intihar #cinayet #ölüm #haber
Önceki Haber
İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüler!
Sonraki Haber
Isparta'da kadın cinayeti!
Obez kediye 'mide botoksu' yapıldı
Obez kediye 'mide botoksu' yapıldı
0
Muğla 4.8'lik deprem ile sallandı
Muğla 4.8'lik deprem ile sallandı
0
Aydın'da 6 gündür kayıp çiftçiyi 200 kişi arıyor!
Aydın'da 6 gündür kayıp çiftçiyi 200 kişi arıyor!
0
Arkadaşları ile alkol alırken uçuruma yuvarlandı
Arkadaşları ile alkol alırken uçuruma yuvarlandı
0
Bodrum'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
Bodrum'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
0
10 gündür kayıp olan çiftçi boş serada ölü bulundu!
10 gündür kayıp olan çiftçi boş serada ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.