Arı kovanlarına gizlenmiş 152 kilogram eroin ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde durdurulan bir tırın dorsesinde arı kovanlarına gizlenmiş halde 152 kilogram eroin ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki kovanlarda 76 paket halinde ele geçirilen eroinle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ula ilçesinde önlem alan ekipler, Muğla girişinde önceden belirledikleri tırı durdurdu. Arama sırasında narkotik köpeğin tırın dorsesindeki arı kovanlarına tepki vermesi üzerine arıcı kıyafeti giyen polisler, kovanlarda arama yaptı. Aramada, kovanlara preslenmiş 76 paket halinde 152 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında C.B, TE, F.G. ve S.S. gözaltına alındı.