Arı kovanlarını kovayla kurtardı

Manisa Turgutlu'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arı kovanlarını kovayla kurtardı
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:23

Selvilitepe Mahallesi Irlamaz yolu üzerindeki Tepelik mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Nejdet Çakır'a ait arı kovanları alevler arasında kalırken arıcılık malzemelerinin bulunduğu depo tamamen yandı. Alevlerin arı kovanlarına sıçramaması için kovan sahibi Çakır ve mahalleliler, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen orman yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla alevler kontrol altına alındı. Necdet Çakır, kovanlarını kontrol etmek için geldiği sırada yangını gördüğünü anlatarak, "Bir anda yangın çıktı ve alevler buraya kadar geldi. Ben buraya gelmemiş olsaydım kovanlarımın hepsi yanacaktı. Vatandaşlar yardımcı oldu, hepsinden Allah razı olsun" dedi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Yassıkaya'da yeniden dalgalanıyor
Sonraki Haber
"Kahvenin hatırı" deri ihracatçısına da yarayacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.