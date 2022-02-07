Arkadan hızla gelip öndeki araca çarptı. İşte o anlar...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kozan yönetimindeki 09 TM 255 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ferhat Ateş'in kullandığı 09 AGF 959 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarında tost satışı yapılan seyyar el arabasına çarptı.
Kazada sürücüler ve otomobildeki yolcu Hafize Kozan yaralandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan hafif ticari aracın seyyar arabaya çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.