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Arkadaşları ile alkol alırken uçuruma yuvarlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla alkol alan Mustafa Ü. (41), dengesini kaybederek 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden sedyeyle çıkarılan Mustafa Ü., hastaneye kaldırıldı

Arkadaşları ile alkol alırken uçuruma yuvarlandı
02 Ekim 2022 Pazar 08:33

Olay, dün saat 22.45 sıralarında kırsal Osmancık Mahallesi Osmancıkaltı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ü., iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alırken, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek, 50 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Mustafa Ü.'ye kendi imkanlarıyla ulaşamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı yaralı Mustafa Ü., halatla bağlandığı sedyeyle yaklaşık 2 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı. 

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Ü., Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #alkol #uçurum #manisa #haber #son dakika
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