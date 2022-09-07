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Arkadaşları ile bankta otururken kendini vurdu!

Arkadaşları ile bankta otururken kendini vurdu!
07 Eylül 2022 Çarşamba 15:49

Aydın'ın Söke ilçesinde tabanca ile kendini göğsünden vurduğu iddia edilen Muhammet Yağan (23) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Savuca Mahallesi İlkokulu'nun yakınında meydana geldi. Muhammet Yağan iddiaya göre, bankta 2 arkadaşıyla oturduğu sırada yanındaki tabanca ile kendini göğsünden vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alınan Yağan, bu sabah hayatını kaybetti. Yağan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası Yağan'ın 2 arkadaşı ifadeleri için emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası 2 kişi, serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #ölüm #kendini vurdu
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Arkadaşları ile bankta otururken kendini vurdu!
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