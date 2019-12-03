Asansör boşluğuna düşüp öldü

Aydın Nazilli'de, 4 katlı bir binanın çatı katından asansör boşluğuna düşen Sayit Beyazıt (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Asansör boşluğuna düşüp öldü
03 Aralık 2019 Salı 11:06

Olay, önceki gece saat 20.00 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi Atatürk Parkı yakınlarında bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu evin çatı katında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek isteyen Sayit Beyazıt, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sayit Beyazıt, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Beyazıt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Beyazıt'ın öldüğünü haber alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Önceki Haber
Öldürdüğü kişiyi, köpek çiftliğine gömüyordu
Sonraki Haber
Etin iyi piştiğinden emin olun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.