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Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü!

Aydın'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabancılar'ın Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi

Aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü!
26 Kasım 2021 Cuma 11:04

Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı. Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı. 3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #müftü ölüm #Koronavirüs
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