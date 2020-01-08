ASKİ'den açıklama: Yağmursuyu hattı zamamında bitirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi , Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 'tarlası su altında kalan çiftçi zararının karşılanmasını istedi' haberi ile iligili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada haberde yanıltıcı bilgilerin yer aldığı, söz konusu işin zamanında bitirildiği ve herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle: 07.01.2020 tarihinde www.dha.com.tr adlı internet haber sitesinde "Tarlası su altında kalan çiftçi, zararının karşılanmasını istedi" başlığı altında gerçeğe aykırı bir haber yayınlanmıştır. Haberde özetle İncirliova ilçesi Sandıklı mahallesinde bir tarlanın yağmur suyu hattındaki taşkın nedeniyle su altında kaldığı, ASKİ'nin bir ayda tamamlaması gereken çalışmanın üç aydır sürdüğünü verilen sürede yağmur suyu hattının bitmemesi nedeniyle tarlayı su bastığı şeklinde yanıltıcı ifadeler kullanılmıştır.

Sandıklı Mahallesinde bulunan ve imar planında yol olarak bulunan alanda gerekli muvafaklar alınarak yapımına başlanan yağmursuyu hattı 10 günlük süre içinde bitirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce yapılması gereken her türlü işlemler ivedilikle yerine getirilmiş olup herhangi bir sorun bulunmamaktadir. Bu çerçevede söz konusu haber nedeniyle siz değerli kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı hazırlama ihtiyacı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Tüm kamuoyuna saygı ile sunarız.