Asla yalnız bırakmıyorlar

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, kentin tamamında günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların naklini tam donanımlı ambulanslar ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

Bir telefon kadar yakın

Bir telefonla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, hizmete girdiği ilk günden itibaren 19 ilçe, 622 mahallede 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle Denizlililere hizmet vermeye devam ediyor. Bir telefon kadar uzak olan merkeze 0 (258) 377 20 12 numaralı telefon ile başvuru yapılabiliyor.

Muhtaçların yanındayız

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sadece kent merkezinde değil 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini söyledi. 'Uzun zamandır kapısı çalınmayan, kendi başına en temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sorunlar yaşayan insanlarımızı ziyaret ediyor, evlerinin her türlü temizliğinin yanı sıra kişisel bakımlarını da gerçekleştiriyoruz. Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabi ki önemli ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor" dedi.