At arabalarını küçülttü

Manisa Akhisar'da yaşayan 73 yaşındaki Faik Ünaler, 60 yıl önce çırak olarak başladığı at arabası imalatçılığını, minyatür fayton ve at arabaları yaparak ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Henüz 13 yaşındayken çırak olarak at arabası imalatçılığına adım atan Ünaler, 10 yıl sonra ustalık belgesini alıp Akhisar Sanayi Sitesi'nde kendi dükkanını açtı. At arabaları günlük yaşamdan çekilirken Ünlüer, çalışma alanını minyatür faytonlara ve at arabalarına kaydırdı. Ünlüer, 25 yıl önce emekli olmasına rağmen ilk günkü heyecan ve ciddiyetle mesleğini sürdürüyor. Aradan geçen 60 yılda sayısız at arabasının imalatını ve tamirini yapan Ünaler, at arabası siparişi aldığı zaman, müşteriye söz verdiği tarihte yetiştirmeye çalışıyor. Faik Ünaler, ustasından öğrendiği işi hiç bırakmadığını, at arabalarının gözden düşmesine rağmen sanatını terk etmediğini dile getirdi.

25 yıldır emekli

Gençlerin bu işe ilgi göstermediğinden yakınan Ünaler, "Yanımda yetişen bir kalfam vardı. Şu an onun da bir dükkanı var. Başka kalfa yetiştiremedim. Tabii gençler okuyup daha farklı mesleklere yöneliyor. Bizim meslek, el sanatları artık eskisi gibi talep görmüyor" dedi. Ünaler, 25 yıl önce emekli olmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "İşimin en zor kısmı, müşteriye verdiğim sözü tutamamak. Müşteriye 'İşinizi şu zaman teslim edeceğim' dediğim zaman, söz verdiğim günde yetiştiremeyeceğim kaygısıyla uykularım kaçıyor. Muhakkak işi o günde teslim etmeliyim. Alt takım dediğimiz kalıpları var bu arabaların, onları çıkarıyoruz. Üzerine kasa nasıl gider, eni ne olur, boyu ne olur diye düşünürken, bu yaşımda ölçüler gece rüyalarıma giriyor. Tekerin çapı ne kadar olur, bu ne kadar yük taşır, ne kadar büyük olur, görüntüsü nasıl olur diye rüyamda hesap yapıyorum."