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Atık su havuzunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü!

Manisa Akhisar'da bulunan boş atık pis su havuzunda işçiler bakım ve onarım yaptığı sırada duvar yıkıldı. Havuz, yan havuzda bulunan zeytin suyu ile dolmaya başladı. Havuzda mahsur kalan 6 işçiden 1'i boğularak hayatını kaybetti

Atık su havuzunda mahsur kalan 6 işçiden 1'i öldü!
26 Nisan 2022 Salı 08:58

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Akhisar’ın Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı. İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı. Havuzda çalışan M.A. (30), A.S. (31), M.T. (30), Ş.A. (25), R.N. (40) ve Çoşkun Adik (24) mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adik’in cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akhisar #işçi ölüm #havuz ölüm
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