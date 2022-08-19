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Atla girdiği nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Aydın'da, atını serinletmek için girdiği Büyük Menderes Nehri’nde düşerek, kaybolan Sıtkı Can Eroğlu'nun (18) 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Atla girdiği nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu
19 Ağustos 2022 Cuma 15:48

Olay, çarşamba günü, Köşk ilçesi Dalama Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri’nde meydana geldi. Atla gezintiye çıkan Sıtkı Can Eroğlu, iddiaya göre, hayvanı serinletmek için nehre girdi. Eroğlu, eyerin kaymasıyla atın üzerinden suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eroğlu, ekipler tarafından bulunamayınca dün Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar da devreye girdi. Gece ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Eroğlu'nun cansız bedeni, dalgıçların 2 günlük araması sonucu, düştüğü bölgeye 18 kilometre uzaklıktaki Baltaköy yakınlarında nehir kenarında bulundu. Sıtkı Can Eroğlu’nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #ceset #ölüm
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