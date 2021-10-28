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Avukat evinde ölü bulundu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, avukat İbrahim Köseoğlu (37), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Cesedin yanında ruhsatlı tabancası da bulunan Köseoğlu'nun intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor

Avukat evinde ölü bulundu!
28 Ekim 2021 Perşembe 09:00

İncilipınar Mahallesi 3370 sokaktaki evinde yalnız yaşayan Denizli Barosu avukatlarından İbrahim Köseoğlu'dan haber alamayan yakınları dün evine gitti. Dairenin kapısını açan yakınları, Köseoğlu'nun cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, başından vurularak yaşamını yitiren Köseoğlu'nun cansız bedeninin yanında kendisine ait olduğu belirlenen ruhsatlı tabancası da bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köseoğlu'nun cansız bedeni otopsisi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk inceleme sonucu Köseoğlu'nun kendisini başından vurarak intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #avukat #avukat ölüm #ibrahim köseoğlu
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