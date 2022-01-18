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Avukatın sır ölümü! Evinin bahçesinde bulundu!

18 Ocak 2022 Salı 08:54

Çanakkale'de avukatlık yapan 42 yaşındaki Ali Serkan Yurt, evinin önündeki bahçede ölü bulundu. Yurt'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt, Kepez beldesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Oğuz Kaan Sokak'taki Troia Prestige-1 Sitesi A Blok 5'inci kattaki evinin önündeki bahçede hareketsiz yatarken bulundu. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yurt'un cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yurt'un, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yurt'un ölüm haberini alan yakınları, avukat arkadaşları ve Çanakkale Baro Başkanı Soner Aydın ise büyük üzüntü yaşadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #avukat #ölüm #ali serkan yurt
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