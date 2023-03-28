Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, ayakkabısına gizlediği 15,45 gram skunkla yakalanan N.D., tutuklandı

28 Mart 2023 Salı 10:40

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine N.D.’nin kullandığı otomobili durdu. Araçta yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmazken, N.D. ayakkabının tabanında ise satışa hazır 14 küçük pakette toplam 15,45 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı. 

Önceki Haber
Dünya Tiyatro Günü’nde “3 Nalla 1 At” oyununun galası yapıldı
Sonraki Haber
Hamileyken kanseri yendi, kızına 'Diren' adını verdi
Bodrum'da sahile beyaz kum döken otelin çalışması durduruldu
Bodrum'da sahile beyaz kum döken otelin çalışması durduruldu
0
İki kez restore edilen 657 yıllık hamama zarar verip, yağmaladılar
İki kez restore edilen 657 yıllık hamama zarar verip, yağmaladılar
0
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
0
Babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldüren Ayşegül: Sandalyeyi tülbentle tuttum
Babasını erkek arkadaşıyla plan yapıp öldüren Ayşegül: Sandalyeyi tülbentle tuttum
0
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen öldü
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen öldü
0
40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
40 yıllık eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.