Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 kişi alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 117 kişi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 3 Şubat 2023 tarihinde son bulacaktır.



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