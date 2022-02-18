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Aydın Büyükşehir Belediyesi 29 yeri kiraya verecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait olan 29 taşınmazı kiraya vereceklerini duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 29 yeri kiraya verecek
18 Şubat 2022 Cuma 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, ilandaki listede adres ve niteliği belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

 

İhale 02.03.2022 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

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