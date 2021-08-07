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Aydın Çine yanıyor! Bazı evler boşaltıldı!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla 6 mahallede bazı evler tahliye edildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyoruz” dedi

07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:36

Yatağan'ın kırsa Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ise karadan müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. 

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler evleri tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle 6 mahallede bazı evler tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise hayvanlarını mahalle dışına çıkardı.

'6 MAHALLENİN BAZI BÖLÜMLERİNİ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTTIK'

Gece yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yatağan bölgesinde başlayan orman yangını Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'ne doğru hızla ilerledi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle belirli bir noktada yangın durdurulmaya çalışıldı. Ancak henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Biz tedbir amaçlı 6 mahallemizin belirli bölümlerini tahliye kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönden esmesi durumunda yangının yerleşim yerlerine intikali ve burada vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla yaptık. Bu yönde aldığımız kararı muhtarlarımızla birlikte değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık. Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyoruz. Tabiî ki asıl yangın sona erdikten sonra ne alanın zarar gördüğü ortaya çıkacaktır. Şu anda bütün birimlerimiz burada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz bir an önce yangını kontrol altına alabilmektir” dedi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #yatağan #aydın çine #çine yangın #çine yanıyor
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