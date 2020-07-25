Aydın'da 155 parça tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi.

Aydın'da 155 parça tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi
25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:42

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.A'nın adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan N.A'nın evinde yapılan aramada, Selçuklu, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, kandil ve yüzük gibi eşyaların bulunduğu 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Önceki Haber
Çeşme'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Sonraki Haber
Aydın'da Celal Bayar'ın yaptırdığı çeşme restore edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.