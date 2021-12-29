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Aydın'da acı kaza: Babasının aracının altında can verdi

Aydın'da acı kaza: Babasının aracının altında can verdi
29 Aralık 2021 Çarşamba 08:41

Aydın'da arka koltukta oturan 3 yaşındaki Cemre Seçgin, babasının kullandığı aracın kapısının açılması ile yola düştü. Otomobilin altında kalan Cemre ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise sinir krizi geçirdi

Acı kaza dün saat 18.30 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan Seçgin yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü. Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan Seçgin ailesinin fertleri hastanede sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kaza #ölüm #çocuk ölüm #kuşadası kaza ölüm
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