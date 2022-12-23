Aydın'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isterken öldü!

Aydın Nazilli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Gülhanım Tintin'e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Tintin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Denizli- Aydın kara yolunda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Salise Özdemir yönetimindeki 34 FKJ 323 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülhanım Tintin'e çarptı. Yaralanan Tintin, kaza yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülhanım Tintin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Salise Özdemir, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.