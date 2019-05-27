Aydın'da bayram hazırlığı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı için vatandaşların tatillerini keyifli ve huzurlu geçirmeleri için Aydın'ı bayram tatiline hazırlıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın çadır kampından dalışa, tertemiz denizinden yürüyüş rotalarına turizm için birçok alternatifi barındırdığını hatırlatıp, bayram tatiline çıkacak herkesi Aydın'a beklediklerini söyledi.

Kuşadası'nda Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki plajlarda kumlar taşlardan ve küçük çöplerden arındırılıp plajlar tatile hazır hale getirildi. Bir taraftan da tatil beldelerini güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda rengarenk çiçekler kullanılırken sahillerde boyama çalışmaları da devam ediyor. Kuşadası'nın simgelerinden el heykeli de temizlenip boyandı. Aydın'ın bir diğer önemli tatil beldesi olan Didim'de de bakım, temizlik ve çiçek dikim çalışmaları devam ediyor.

Yaz boyu sürecek

"Tüm vatandaşlarımızı Aydın'ın güzelliklerini yaşamaya davet ediyoruz" diye konuşan Başkan Çerçioğlu, güzel bir tatil yaşamak isteyen vatandaşları Aydın'a beklediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Dört mevsim Aydın'ı güzelleştirmek için yaptığımız çalışmaları yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatil beldelerimizde yoğunlaştırdık. Amacımız misafirlerimizin keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak. Bayramda tatil beldelerimiz çok güzel olacak. Misafirlerimizi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.