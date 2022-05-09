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Aydın'da belediyeye ait iş yerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait iş yerleri kiraya verilecek

Aydın'da belediyeye ait iş yerleri kiraya verilecek
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanlarında bulunan, ilandaki listede adres ve nitelikleri belirtilen taşınmazların  3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

 

İhale 18.05.2022 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

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