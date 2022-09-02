Aydın'da bir kadın ve bir erkeğin başlarından vurulmuş cesetleri bulundu!

Aydın’ın Didim ilçesinde, makilik alanda emekli astsubay Hasan T. (65) ile hemşire Hamide S. (49) tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, ikisinin de evli bir süredir birlikteliklerinin olduğu öne sürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevkindeki makilikte, saat 14.00 sıralarında, yerde kanlar içinde 1'i kadın 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde, bulunan cesetlerin Söke’de huzurevinde hemşire olarak görev yapan Hamide S. ile emekli astsubay Hasan T.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Her ikisi de evli Hasan T. ile Hamide S.'nin bir süredir birlikteliklerinin olduğu öne sürülürken, dün akşam da buluşarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Polis, Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.