Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Başaran Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Suriyeli Muhammed el-Muhammed Yusuf (23) ile aynı ülkeden M.E.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yusuf, bıçakla yaralandı. M.E.H. ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.