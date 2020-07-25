Aydın'da denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren 60 yaşındaki Hasan Murat Köker, boğulma tehlikesi geçirdi.

Kadıkalesi Mahallesindeki yazlığının önünde denize giren ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen Köker, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Köker'in durumunu farkeden sahildeki vatandaşlar Köker'e yardım için denize girdi.

Sudan çıkartılan Köker'e ilk müdaheleyi tatil için bölgede bulunan bir doktor yaptı. İhbar üzerine sahile gelen sağlık ekipleri Köker'e yaklaşık 20 dakika boyunca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köker'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.