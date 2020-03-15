Aydın'da düğünevinin salonu çöktü: 15 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde düğünevinin salonunun çökmesi sonucu aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Aydın'da düğünevinin salonu çöktü: 15 yaralı
15 Mart 2020 Pazar 20:44

Alınan bilgiye göre, Akçaköy Mahallesi'nde Emir Ayşe ile Ferhat Taner çifti, düğünün ardından evlerine geçti. Çifti tebrik etmeye gelen komşuları ve yakınlarının sayıca fazla olmasından dolayı tabanı ahşap salon çöktü. Çökme sonucu aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi 1. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda hafif yaralanan gelin taburcu edildi, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ferhat Taner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür, önemli bir durum yok, herkesin sağlık durumu iyi. Eşimin de durumu iyi ve taburcu edildi. Yapacak bir şey yok, kader…" dedi. Görgü tanığı komşulardan Lütfi Sönmezler de "Gelin geldi ve eve çıkardılar. Kalabalıktı. Ben de aşağıda duruyordum. Bir çatırtı koptu, herkes aşağıya düştü. Ucuz atlattık." diye konuştu.


Kaynak: AA
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