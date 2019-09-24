Aydın'da eğitim hızla geriliyor

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın'ın lise ve üniversite giriş sınavlarındaki başarı düzeyinde yaşanan gerilemeyi Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede Sezgin, lise ve üniversite giriş sınavlarında alınan ortalama puanlara göre yapılan il sıralamalarında Aydın'ın geçmiş yıllarda en üst noktalarında olmayı başardığını ancak son yıllarda sıralamadaki yerinin dikkate değer şekilde düştüğünü belirterek, bu gerilemenin nedenlerinin açıklanmasını istedi.

Aydın'ın 2010 yılı YGS sonuçlarına göre Yalova ve Kayseri'nin ardından Türkiye üçüncüsü, 2013 yılı YGS sınavında ise Ankara, Karabük ve Denizli'nin ardından Türkiye dördüncüsü olduğunu hatırlatan Aydın Milletvekili Sezgin, 2018 yılında YÖK tarafından hazırlanan "YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu"na göre ise Aydın'ın 22. sırada yer aldığını belirtti.

İmam hatip etkisi

Lise giriş sınavlarında da benzer bir gerileme olduğunu ifade eden Sezgin, 2013 yılında liseye geçişler için uygulanan SBS (Seviye Belirleme Sınavı) sonuçlarına göre Aydın'ın en başarılı iller sıralamasında 8. sırada yer aldığını, ancak 2019 yılı LGS (Liselere Geçiş Sınavı) İllere Göre Alt Test Ham Puan Ortalamaları sıralamasında 42. sıraya gerilediğinin altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı'na "Bakanlığınız tarafından Aydın ilimizin eğitim başarı sıralamasında geriye düşmesinin nedenleri ile ilgili herhangi bir inceleme ve değerlendirme gerçekleştirilmiş midir?" sorusunu yönelten Sezgin ayrıca, Aydın'ın eğitim alanındaki başarısının düşmesine neden olan, eğitim politikalarından kaynaklanan temel sebeplerin neler olduğunun açıklanmasını talep etti.

İYİ Parti Milletvekili Sezgin soru önergesinde, imam hatip okullarında Türkiye genelinde eğitim kalitesi ve düzeyi açısından yaşanan sıkıntıların Aydın'ın başarısına da etkisi olup olmadığını sorarak, "Aydın'da ve Türkiye genelinde eğitim kalitesinde yaşanan düşüşü önlemek için ne gibi çalışmalarınız bulunmaktadır?" ifadelerini kullandı.