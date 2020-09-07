Aydın'da içme suyu hattı çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Nazilli, İncirliova ve Bozdoğan’da içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kent genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İncirliova, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinden aynı anda içme suyu ve enerji nakil hattı çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyor. ASKİ ekipleri İncirliova’nın Palamut Mahallesi’nde 1.400 metrelik içme suyu isale hattı ile enerji nakil hattı çalışması yapıyor. Palamut Mahalle Muhtarı Özcan Özer, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek “Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı çok mutluyuz. ASKİ çalışanlarından ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan Allah razı olsun” dedi.

Kentin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde de içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri, Bozdoğan’ın Kazandere Mahallesi’nde 1.200 metrelik içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler aynı zamanda Nazilli’nin Eycelli Mahallesi’nde de içme suyu şebeke hattı yapımına devam ediyor.

