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Aydın'da iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

28 Şubat 2022 Pazartesi 13:01

Atatürk Caddesi'nde Alper Söylemez yönetimindeki belediye personelini taşıyan 09 ABH 861 plakalı minibüsle aynı yönde ilerleyen Atanır Güneş (44) idaresindeki 09 P 2591 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsteki sürücü Söylemez ile 10 belediye personeli yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #Germencik #kaza #iki minibüs
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