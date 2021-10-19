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Aydın'da kavga: 1 kişi öldürüldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cüneyt Üşüntü (27), sokak ortasındaki tartışma sonrası çıkan kavgada Mehmet Ali B. (27) tarafından tabancayla öldürüldü. Polis, olayın ardından Mehmet Ali B.'yi gözaltına aldı

Aydın'da kavga: 1 kişi öldürüldü
19 Ekim 2021 Salı 13:23

Olay, saat 03.30 sıralarında Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet Ali B. ile Cüneyt Üşüntü sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Ali B., Üşüntü'ye peş peşe ateş etti. Kurşunlardan birisi göğsüne isabet alan Cüneyt Üşüntü olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah seslerine uyanan çevre binalardakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üşüntü'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Mehmet Ali B.'yi suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kavga #germencik cinayet #ölüm
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