Aydın'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde TIR'a bir otomobilin arkadan çarpması ile 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Salavatlı mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden Aydın'a giden Dolunay Yıldırım (21) yönetimindeki 09 Y 4627 plakalı otomobil, Mehmet Cura idaresindeki 20 APH 717 plakalı TIR'a arkadan çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım ile yanındaki Nuri Çetin’in (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (22) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü Mehmet Cura gözaltına alındı.