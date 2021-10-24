MAÇTA TEPKİ TOPLAYAN OLAY!
MAÇTA TEPKİ TOPLAYAN OLAY!
0
SOSİS YEME YARIŞMASINDA ÖLÜM!
SOSİS YEME YARIŞMASINDA ÖLÜM!
0
İZMİR'DE HACI OLDU
İZMİR'DE HACI OLDU
0
DİZİ SETİNDE ACI ÖLÜM!
DİZİ SETİNDE ACI ÖLÜM!
0

Aydın'da korkunç kaza! Koluna korkuluk demiri saplandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bahçe duvarına düşen ve koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Aydın'da korkunç kaza! Koluna korkuluk demiri saplandı
24 Ekim 2021 Pazar 11:44

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evine bahçeden girmek isteyen Y. K. (17), demir korkulukların üzerine düştü.

Koluna korkuluk saplanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K'nin kolundaki demir operasyonla çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #koluna demir saplandı #korkuluk demiri saplandı
Önceki Haber
Kuran parçalarından konfeti yaptılar!
Sonraki Haber
İzmir'de bisikletli polisler göreve başladı
8 kişilik bota 27 kişi binince...
8 kişilik bota 27 kişi binince...
0
Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı
Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı
0
Ekimde deniz keyfi!
Ekimde deniz keyfi!
0
Sağlık çalışanlarına ithafen yapılan bu heykeller tartışma konusu oldu
Sağlık çalışanlarına ithafen yapılan bu heykeller tartışma konusu oldu
0
'Dedemde Osmanlı altını var' diyerek dolandırmaya kalktılar
'Dedemde Osmanlı altını var' diyerek dolandırmaya kalktılar
0
İki kuzenin tavuk kümesi tartışması ölümle bitti!
İki kuzenin tavuk kümesi tartışması ölümle bitti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.