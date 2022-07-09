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Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın Söke'de motosiklet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 50 yaşındaki sürücü Fethi Sıtacı hayatını kaybederken, arkasında bulunan Ümit Tomen ise yaralandı

Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:52

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Fethi Sıtacı yönetimindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Fethi Sıtacı'nın hayatını kaybettiği, motosikletteki Ümit Tomen'in ise yaralandığı belirlendi. Yaralı Tomen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sıtacı'nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #kaza #ölüm
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