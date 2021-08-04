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Aydın'da orman yangını: Vatandaşlar seferber oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler ve vatandaşlar yangın için seferber oldu

Aydın'da orman yangını: Vatandaşlar seferber oldu
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:04

İlçeye bağlı Alemler ve Esençay mahallerindeki ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dağlık ve sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinin zorlaştığı bildirildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların kendi çabalarıyla alevlere müdahale ettiği görüldü.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU


Karacasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi.

Yangın haberini alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yangın alanına giderek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın yanıyor #karacasu yangın #orman yangını
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