Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aydın'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesinden 3 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:40

Alpay Güraydın (47) yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Otogar mevkisinde, gece geç saatlerde, önce aydınlatma direğine ardından trafik ışığı direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Alpay Güraydın, eşi Sema Güraydın (43) ile çocukları Ali Andaç (12) ve Melih Güraydın (8) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Melih Güraydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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