Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
10 Temmuz 2020 Cuma 10:38

Alınan bilgiye göre, Selahattin Ünver'in kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil, Cumayanı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün eşi Müzeyyen Ünver hayatını kaybetti. Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Ünver'in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Önceki Haber
Yunanistan'a gidecekleri vaadiyle yola çıkarılan 39 sığınmacı Aydın'a bırakıldı
Sonraki Haber
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.