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Aydın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp karşı şeride geçtiği kazada sürücü Adem Aras (61) yaşamını yitirdi, eşi yaralandı

Aydın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
16 Ekim 2022 Pazar 08:59

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Aydın- Muğla karayolu, Söğütçük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muğla istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Adem Aras yönetimindeki 06 DK 6939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Adem Aras'ın yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan eşi Emine Keskin Aras'ın ise yaralandığı belirlendi. Emine Keskin Aras, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Adem Aras’ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çine #kaza #ölüm #trafik kazası
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