Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
01 Mart 2020 Pazar 18:49

Alınan bilgiye göre, Nuri K. idaresindeki 09 NK 776 plakalı otomobil, Polis Okulu Kavşağı'nda Ülfet Öge yönetimindeki 35 LD 599 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kucağındaki kafeste bulunan kanarya telef oldu. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öge, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi hastanede öğrenen Öge'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
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