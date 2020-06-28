Aydın'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında araçta hasar oluştu.

Aydın'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi
28 Haziran 2020 Pazar 10:58

Yenikent Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde park halinde bulunan 06 AC 2723 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.  Aracının yandığının haberini alınca iş yerinden olay yerine gelen A.Y. gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ve itfaiye ekipleri hasar oluşan otomobilde yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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