Aydın'da sağanak su baskınlarına neden oldu!

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı.

Nazilli'ye 18 kilometre mesafede, dağ yamacında yer alan kırsal Bağcıllı Mahallesi, sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden akan yağmur sularının etkisi altında kaldı. Yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından yüksek kesimlerden akan sular, Bağcıllı mahallesinden geçen derenin taşmasına yol açtı. Çamur halinde akan taşkın nedeniyle sokaklardaki parke taşları söküldü, önüne kattığı motosiklet, traktör kasası ve arazi araçlarını sürükledi. Ekili alanlar su altında kalırken, ev ve işlerlerinin zemin katlarını da su baskı.

Sağanak sırasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle, hayvanlarının, tarlalarının ve araçlarının yanına gitti. Baskının ardından Nazilli Belediyesi ekipleri ve iş makinaları temizlik çalışması başlattı.

Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı belirtirken, "Yaklaşık 1 saatlik yağışta, her şey alt üst oldu. Geçen yıl da benzer bir olay yaşadık. Şimdi ne zarar var onu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Arzu Ay ise geçen yıl da su taşkınının yaşandığını belirterek, "Her yağışta sel baskını yaşıyoruz. Bu yıl da yaşandı, can kaybı olmadan bu baskınlara karşı bir önlem alınsın" diye konuştu.

Sele kapılan otomobil çamura gömüldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına kapılan otomobil sürüklendi. Sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, araç ise yarısına kadar çamura gömüldü.

Kırsal Başçayır Mahallesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evleri su bastı ve maddi hasara neden oldu. Sağanak sırasında yolda seyir halinde olan bir otomobil ise sele kapılarak sürüklendi. Selin sürüklediği ve yarısına kadar çamura gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Ekipleri de iş makineleriyle selin yaşandığı mahallede temizleme çalışmalarına başladı.