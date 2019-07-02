Aydın'da tarikat yurdu yandı

Aydın'da Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yangın çıktı
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde Süleymancılar tarikatına ait, ortaokul ve lise öğrencilerinin barındığı 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerideki öğrenciler, vatandaşların ve polisin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, gazetecilere, "İşin sevindirici tarafı ölü ya da yaralı yok ama olayın mahiyetini araştırıyoruz. Velilerin binayı kendi aralarında kursiyer gibi kiraladıkları, kullandıkları söyleniyor. Olayın gerçek mahiyetini araştıracağız." dedi.
Can kaybı yok
Dernek başkanı Emin Korkut da binanın mülkiyetinin derneğe ait olduğunu belirterek, "Öğrenci velilerine kiraya verdik. Allah'a şükür can kaybımız yok. Araştırması yapılacak, ne olduğu sonra ortaya çıkacak. Yangının klima motorundan çıktığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
Binada yangın merdiveninin olmadığının sorulması üzerine Korkut, "Normal küçük binaların hiçbirinde yangın merdiveni yok ama öyle bir şey söylenseydi yapardık." yanıtını verdi.
Tabelası bile yok
Çevredeki vatandaşların beyanına göre yaklaşık 10 yıldır faaliyette olduğu öğrenilen öğrenci yurdunun işletme ruhsatının olmadığı iddia edildi. Tabelası olmayan yurttan yangın esnasında tahliye edilen öğrencilerin bir anda kayıplara karışması akıllarda soru işareti bıraktı.