ANGELINA JOLIE'YE DAVA AÇIYOR
ANGELINA JOLIE'YE DAVA AÇIYOR
0
TÜRK YEMEKLERİ UZAYDA İKRAM EDİLSİN!
TÜRK YEMEKLERİ UZAYDA İKRAM EDİLSİN!
0
ÇAY DİYE İÇİYORUZ AMA...
ÇAY DİYE İÇİYORUZ AMA...
0
HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞACAKLAR!
HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞACAKLAR!
0

Aydın'da terastan düşen kişi öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasından düşen epilepsi hastası Sefa Ok (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'da terastan düşen kişi öldü
07 Haziran 2022 Salı 11:28

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu apartmanın 5'inci kat terasına sigara içmeye çıkan Sefa Ok, dengesini kaybedip, 15 metre yükseklikten düştü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ok, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesine alındı. Ok, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olduğu ve rahatsızlığı nedeniyle çalışmadığı öğrenilen Sefa Ok'un epilepsi rahatsızlığı nedeniyle dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #ölüm #terastan düşen
Önceki Haber
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Sonraki Haber
Erdoğan'ın faiz açıklaması sonrası dolar ve euro yükselişe geçti
2 aylık bebeği bulunan 18 yaşındaki kadın öldürüldü!
2 aylık bebeği bulunan 18 yaşındaki kadın öldürüldü!
0
Denizli'de ilginç olay! Üstsüz şekilde alışveriş yaptı!
Denizli'de ilginç olay! Üstsüz şekilde alışveriş yaptı!
0
Doktorlar 'yaşamaz' demişti, küçük Ayaz konuşmaya başladı
Doktorlar 'yaşamaz' demişti, küçük Ayaz konuşmaya başladı
0
Hakim odasında ölü bulundu!
Hakim odasında ölü bulundu!
0
Ağaca yıldırım isabet etti, 16 büyükbaş hayvan öldü!
Ağaca yıldırım isabet etti, 16 büyükbaş hayvan öldü!
0
Araç kiraladılar, icralık oldular!
Araç kiraladılar, icralık oldular!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.