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Aydın'da TIR ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var

Aydın'da TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'da TIR ile otobüs çarpıştı: Yaralılar var
09 Aralık 2022 Cuma 10:12

Mustafa Harmancık ( 35) yönetimindeki 35 PK 951 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Aydın-İzmir otoyolu Dağyeni mevkiinde Ali Baran'ın kullandığı 63 N 6488 plakalı tırla çarpıştı.

Her iki aracın yoldan çıktığı kazada Harmancık ve Baran'ın yanı sıra otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Selçuk ve Aydın'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsün diğer yolcuları ise çağrılan başka bir otobüsle gidecekleri Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #kaza #haber
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