TIP OKUDU, AŞÇI OLDU!
TIP OKUDU, AŞÇI OLDU!
0
HAPİSHANEDE İSYAN: 14 ÖLÜ!
HAPİSHANEDE İSYAN: 14 ÖLÜ!
0
TÜRKİYE BU DÜETİ KONUŞUYOR
TÜRKİYE BU DÜETİ KONUŞUYOR
0
YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
0

Aydın'da vinç kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da vinç kazası: 1 ölü, 1 yaralı
02 Ocak 2023 Pazartesi 17:31

Aydın'ın Söke ilçesindeki fabrika inşaatında vincin kırılan bomunun çatıya düşmesi sonucu işçilerden Erol Erben hayatını kaybetti, Erol Aras ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. İş malzemesi taşıyan vincin bomu kırılıp, çatıya düştü. Bu sırada çatının çökmesi ile çalışan işçilerden Erol Erben ve Erol Aras, zemine düştü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erol Erben'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan ambulansla Söke Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Aras ise tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #vinç #kaza #ölüm
Önceki Haber
Tıp okudu, aşçı oldu!
Sonraki Haber
Aydın'da vinç kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Afyon'da kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü!
Afyon'da kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü!
0
Yılbaşı gecesi ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
Yılbaşı gecesi ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
0
Yeni yılın ilk günü Pamukkale'ye büyük ilgi
Yeni yılın ilk günü Pamukkale'ye büyük ilgi
0
Mahalleye ATM cihazı konulmasını, davul zurna ile kutladılar!
Mahalleye ATM cihazı konulmasını, davul zurna ile kutladılar!
0
Daha önce 2 eşini öldüren erkek, 3. eşini de öldürdü!
Daha önce 2 eşini öldüren erkek, 3. eşini de öldürdü!
0
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında kaza: 1 ölü, 6 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.