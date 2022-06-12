Aydın'da yağmur etkili oldu! Birçok yer sular altında kaldı!

Aydın'da dün öğleden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken; cadde ve sokaklar suyla doldu, kanallar taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan bir hastanenin bodrum katını da su bastı. Riskli hastalar tahliye edildi

Efeler ve İncirliova ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar taştı, sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Koçarlı ilçesinde ise sel sularının taşırdığı sulama kanaları nedeniyle ekili tarım arazileri su altında kaldı.

İtfaiye ve belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yapıp, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de yağış nedeniyle yaşanan küçük çaplı kaza ve suda mahsur kalan araçların çekilmesini sağlayarak, trafiğin aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

HASTALAR BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bodrum katını su basan ve elektrik panosu zarar gören Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan riskli hastalar için tahliye işlemi başlatıldı. Devam eden çalışmaları Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bizzat koordine ederken, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'den de tahliye planına ilişkin bilgi aldı. Yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Hastanenin bodrum katını su bastı. Elektrik panolarının bazı kısımlarında sıkıntı var. Yenidoğan bebekler için riske girmek istemedik. Bazı hastaların Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde oluşturulan yeni bölümlere sevki yapılıyor. Diğer hastalar yine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavileri devam edecek. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aydın’a geçmiş olsun" dedi.