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Aydın'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Aydın'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
27 Nisan 2023 Perşembe 01:39

Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Söke ilçesinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Cumhuriyet Mahallesi Sedef Sokak'taki bir apartmana yıldırım düştü.

Apartmanda yıldırım sonrası Orhan Ateş'e ait ikinci kattaki boş bir dairede yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kuşadası ilçesinde de su birikintileri nedeniyle yolda kalan araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #kuşadası #sağanak #söke #yangın #Yıldırım
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